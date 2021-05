Controlli antidroga | diversi arresti nel weekend tra Bonate Sotto | Ponte San Pietro e Sarnico

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 maggio 2021) Sono diverse le operazioniconcluse neldai carabinieri, impegnati nella lotta allo spaccio sul territorio bergamasco. Sabato sera (15 maggio, ndr), i militari della Compagnia di Bergamo hanno arrestato adue tunisini, trovati in possesso di 24 grammi di cocaina e 12 di hashish, oltre a 280 euro ritenuti provento di spaccio. I due sono stati trattenuti nelle camera di sicurezza del comando per essereposti a giudizio direttissimo. Nel pomeriggio di domenica, aSan, è finito in manette un uomo di 30 anni, di cittadinanza Tunisina, già gravato da precedenti specifici e trovato in possesso, oltre alla somma di 460 euro, di 22 grammi di hashish e di circa 2,35 grammi di cocaina, suddivisi in involucri pronti per lo spaccio. ...