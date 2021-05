Chloe Facchini torna in Tv dopo il percorso di transizione: «Orgogliosa di essere una donna transgender» (Di lunedì 17 maggio 2021) L’abbiamo conosciuta a La Prova del Cuoco undici anni fa e oggi la ritroviamo a È sempre mezzogiorno con la stessa padrona di casa di allora, Antonella Clerici. Lei è Chloe Facchini, chef quarantunenne di Bologna che due anni e mezzo fa ha iniziato un percorso di transizione che, in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, l’ha portata ad accettare l’invito di Antonella e di tornare in televisione non più come Riccardo, ma come Chloe. «Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina. Ora sono Chloe, e sono orgogliosa in quanto donna transgender» ha scritto Facchini sul suo profilo Instagram prima di partecipare al programma. Leggi su vanityfair (Di lunedì 17 maggio 2021) L’abbiamo conosciuta a La Prova del Cuoco undici anni fa e oggi la ritroviamo a È sempre mezzogiorno con la stessa padrona di casa di allora, Antonella Clerici. Lei è Chloe Facchini, chef quarantunenne di Bologna che due anni e mezzo fa ha iniziato un percorso di transizione che, in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, l’ha portata ad accettare l’invito di Antonella e di tornare in televisione non più come Riccardo, ma come Chloe. «Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina. Ora sono Chloe, e sono orgogliosa in quanto donna transgender» ha scritto Facchini sul suo profilo Instagram prima di partecipare al programma.

