Chi è Ludovico Tersigni | nuovo conduttore di X Factor Italia?

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ecco chi èdi Xè ildi X, che sostituirà Alessandro Cattelan dopo l’annuncio di addio dopo 10 anni di conduzione del talent. A lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia. Nato a Nettuno (Roma) l’8 agosto 1995,è conosciuto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Giovanni Garai in Skame la parte del protagonista in Summertime, serie tv su Netflix. Su di lui sappiamo che si è diplomato al liceo classico “Chris Cappell College” di Anzio. La passione per la recitazione è nata alle scuole medie ...