Cairo all’Appendino | «Quella sindaca lì è una deficiente» | poi chiede scusa

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 17 maggio 2021) L’edizione di Torino di Repubblica racconta oggi lo scivolone politico di Urbanocon ladi Torino Appendino. Un video rubato da un tifoso, riprende infatti il presidente del Torno che sabato mattina in un incontro con la tifoseria ha parlato della situazione del centro Robaldo, il centro sportivo abbandonato da anni che dovrebbe diventare il quartier generale delle formazioni giovanili granata. Un impianto che è stato ceduto dal Comune in concessione al club dal marzo 2016 «La colpa è tutta del Comune, hanno trovato mille scuse.lì è una, una cogliona. Non so se voi abbiate mai votato i 5 Stelle, mali è veramente una. Appena andrà via lei avremo subito le autorizzazioni». Il video passa prontamente sui ...