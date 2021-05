Belen e Antonino Spinalbese | Cecilia ha confessato | «Mi piace tanto»

(Di lunedì 17 maggio 2021) La showgirl argentinaRodriguez sembra essere rinata dal momento in cui ha intrapreso la sua relazione con l'ex hairstylist 26enne,. Dopo l'esperienza, in parte negativa, avuta con i suoi precedenti partner, la modella argentina sembra essersi finalmente sistemata. Anche la sorellane è consapevole,che, nella famiglia Rodriguez,è stato accolto con grande entusiasmo, insieme alla notizia dell'arrivo della piccola Luna Marie (figlia di), che dovrebbe nascere per il mese di luglio. La fidanzata di Ignazio Moser approva il nuovo compagno della sorella La sorella di, in un'intervista rilasciata al settimanale 'Chi', hadi approvare ...

Cecilia Rodriguez è molto contenta per sua sorella; la showgirl argentina, infatti, da quando sta con il suo nuovo fidanzatoSpinalbese è letteralmente rinata. Tutta la famiglia Rodriguez è felicissima per la nuova relazione della ...AdessoRodriguez sta vivendo per davvero un momento d'oro. E le polemiche devono restare lontano. Una volta per sempre. Il motivo? La storia conSpinalbese , conosciuto lo scorso anno dopo un ...La bellissima showgirl argentina ha rivelato di essere stanca e fa un avvertimento: scopriamo cosa è successo.La Rodriguez ha detto la sua sul nuovo compagno della sorella maggiore e ha svelato un segreto sugli ex cognati: scopri cosa ha dichiarato ...