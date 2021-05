Bain & Company - Consolidamento in corso, ma in Cina e tra i produttori di componentistica (Di lunedì 17 maggio 2021) Da anni si parla di un processo di Consolidamento all'interno del settore automobilistico: tuttavia, con la sola eccezione della fusione tra Fiat Chrysler e PSA che ha dato vita a Stellantis, sono ben poche le operazioni tra i costruttori più noti. Stando a una ricerca della società di consulenza Bain & Company, però, la macchina dell'M&A non si è fermata neanche durante il 2020, sebbene abbia riguardato sostanzialmente la Cina e i produttori di componentistica. In particolare, dal 2015 al 2019, il volume delle transazioni globali è aumentato da 32 a 75 miliardi di dollari (circa 62 miliardi di euro), per un valore unitario in media di 1,4 miliardi di dollari (+50%). Il 2020. Nel 2019 sono state realizzate 54 transazioni da oltre 100 milioni di dollari l'una, mentre l'anno ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 17 maggio 2021) Da anni si parla di un processo diall'interno del settore automobilistico: tuttavia, con la sola eccezione della fusione tra Fiat Chrysler e PSA che ha dato vita a Stellantis, sono ben poche le operazioni tra i costruttori più noti. Stando a una ricerca della società di consulenza, però, la macchina dell'M&A non si è fermata neanche durante il 2020, sebbene abbia riguardato sostanzialmente lae idi. In particolare, dal 2015 al 2019, il volume delle transazioni globali è aumentato da 32 a 75 miliardi di dollari (circa 62 miliardi di euro), per un valore unitario in media di 1,4 miliardi di dollari (+50%). Il 2020. Nel 2019 sono state realizzate 54 transazioni da oltre 100 milioni di dollari l'una, mentre l'anno ...

