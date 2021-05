Associated Press chiede un’inchiesta indipendente sul bombardamento del palazzo dei media a Gaza (Di lunedì 17 maggio 2021) Nella giornata di sabato 15 maggio, l’aviazione israeliana ha bombardato il palazzo dei media (nominato al Jalaa tower) a Gaza city, che ospitava importanti testate giornalistiche come Associated Press e Al Jazeera (qui il video del crollo). Secondo l’esercito israeliano, Hamas usava i giornalisti come scudi e aveva una cellula terroristica all’interno dell’edificio. Sally Buzbee, al momento ancora direttrice dell’agenzia di stampa Associated Press ma futura direttrice del Washington Post, ha chiesto l’apertura di un’indagine privata su quanto accaduto a Gaza due giorni fa. L’Associated Press si è detta inorridita dall’accaduto. “Abbiamo sentito gli israeliani dire che hanno delle prove”, ha detto Sally Buzbee al ... Leggi su tpi (Di lunedì 17 maggio 2021) Nella giornata di sabato 15 maggio, l’aviazione israeliana ha bombardato ildei(nominato al Jalaa tower) acity, che ospitava importanti testate giornalistiche comee Al Jazeera (qui il video del crollo). Secondo l’esercito israeliano, Hamas usava i giornalisti come scudi e aveva una cellula terroristica all’interno dell’edificio. Sally Buzbee, al momento ancora direttrice dell’agenzia di stampama futura direttrice del Washington Post, ha chiesto l’apertura di un’indagine privata su quanto accaduto adue giorni fa. L’si è detta inorridita dall’accaduto. “Abbiamo sentito gli israeliani dire che hanno delle prove”, ha detto Sally Buzbee al ...

