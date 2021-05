Arrigo Sacchi | “I calciatori della Juve sono maleducati | non devono accerchiare l’arbitro”

Advertising

rivanogio : Arrigo Sacchi stizzito con la Juve: 'Maleducati' - bigfab1 : RT @AncelottiIl: Arrigo Sacchi ha rotto il cazzo - gianniisola1 : @Gazzetta_it @massimozampini Cos´é il circo mediatico italiano e Arrigo Sacchi ce lo spiega, meglio di chiunque alt… - storia_juventus : Arrigo #Sacchi: “#Juve, smettila di accerchiare l’arbitro. Quello dei giocatori bianconeri è un comportamento poco… - Gianni996 : #17maggio 2021 “I giocatori della @juventusfc devono smetterla di accerchiare l’arbitro. È un comportamento poco pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrigo Sacchi

bacchetta la Juve . I bianconeri sono ancora in corsa per la qualificazione alla Champions League dopo la vittoria di sabato ai danni dell' Inter . Un successo che è arrivato al termine ...Alla Gazzetta.it: "È un comportamento poco professionale e molto maleducato. Poi succede che andiamo a giocare all'estero e, quando facciamo così, ci becchiamo il cartellino rosso"ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione online della Gazzetta dello Sport. Il tema è la Juventus.Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport non le manda a dire ai calciatori della Juventus dopo la sfida contro l'Inter: "I giocatori della Juve devono smettere di ...Arrigo Sacchi, ex allenatore, parla della Juve e di un comportamento poco corretto molto diffuso nel nostro campionato ...