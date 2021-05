Ariana Grande si è sposata | ecco con chi

(Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo Miley Cyrus e Justin Bieber ancheha deciso di sposarsi a sorpresa con una cerimonia davvero intima. Prima di Natale la popstar di Focus si è fidanzata con Dalton Gomez e lo scorso week end i due piccioncini hanno pronunciato il fatidico sì. A lanciare lo sccop in esclusiva choc è stato TMZ. “è una donna, possiamo dirvi con certezza che lei si èquesto fine settimana. Fonti ci dicono che il matrimonio è avvenuto nella sua casa di Montecito. Ci è stato detto che c’erano meno di 20 ospiti, inclusi membri della famiglia da entrambe le parti e l’intera cosa era molto intima e piena di tanto amore. Ci è stato detto che non c’è stata una vera “cerimonia” – lei e il suo fidanzato, Dalton Gomez, hanno detto il loro “sì” in modo informale. Era ...

Nozze in gran segreto per. La cantante ha detto "sì" al fidanzato Dalton Gomez, agente immobiliare con il quale fa coppia da poco più di un anno. "Una cerimonia piccola e intima" , ha confermato il portavoce ...La popstar sarebbe già convolata a nozze con il fidanzato, dopo la proposta di matrimonio giunta lo scorso ...La cantante americana Ariana Grande è convolata a nozze a sorpresa con il fidanzato Dalton Gomez. I due stanno insieme da gennaio dello scorso anno ...Ariana Grande ha sposato in gran segreto l'agente immobiliare Dalton Gomez, al suo fianco da un anno. La cerimonia, per pochi intimi, nella casa di lei a Montecito ...