Appendino | “Cairo? Non commento gli insulti”

(Di lunedì 17 maggio 2021) “Nongli, non mi interessano, non l’ho sentito personalmente per quanto mi riguarda andiamo avanti su un progetto in cui abbiamo creduto sin dall’inizio ma ci sono questioni tecniche che devono essere discusse nelle sedi tecniche”. Così la sindaca di Torino, Chiara, a margine della presentazione di I Tennis Foundation. Il riferimento è alle polemiche seguite alle critiche, con termini offensivi nei confronti della sindaca, del presidente del Torino Urbanoche aveva accusato il Comune per il mancato avvio dei lavori del Robaldo, il nuovi centro sportivo atteso dal club granata. “Accetto le scuse – ha aggiunto- ribadisco l’impegno della Città dal 2016 a far di che la procedura possa andare avanti. Il mio auspicio da sindaca è che il Torino passare restare in ...

"Non commento gli insulti, non mi interessano, non l'ho sentito personalmente per quanto mi riguarda andiamo avanti su un progetto in cui abbiamo creduto sin dall'inizio ma ci sono questioni tecniche ..."
"Quella sindaca lì è una deficiente": lo ha dichiarato l'imprenditore e presidente del Torino calcio, Urbano Cairo, riferendosi alla prima cittadina del capoluogo piemontese, Chiara Appendino.