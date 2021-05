Anna spia i vicini fino a vedere un delitto. Solo che la sua dieta a base di psicofarmaci e casse di vino non la rende una testimone molto attendibile. (Di lunedì 17 maggio 2021) Tra i nuovi arrivi su Netflix c’è il nuovo numero uno La donna alla finestra, un thriller con una produzione travagliata, una pletora di citazioni cinematografiche e un cast di star assolute (da Amy Adams a Julianne Moore e Gary Oldman). Adattato dall’omonimo bestseller di A.J. Finn (pseudonimo di Dan Mallory) da Tracy Letts e diretto da Joe Wright si sta guadagnando fan e detrattori. La trama di La donna alla finestra Anna Fox (Amy Adams) è una psicologa infantile costretta dalla sua agorafobia tra le mura di un’immensa e intenzionalmente mal illuminata casa a tre piani con lucernario di Harlem, lontana dal marito (Anthony Mackie) e dalla figlia. Con lei ci sono Solo un gatto persiano e David (Wyatt Russell), un inquilino a cui Anna ha affittato seminterrato. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di lunedì 17 maggio 2021) Tra i nuovi arrivi su Netflix c’è il nuovo numero uno La donna alla finestra, un thriller con una produzione travagliata, una pletora di citazioni cinematografiche e un cast di star assolute (da Amy Adams a Julianne Moore e Gary Oldman). Adattato dall’omonimo bestseller di A.J. Finn (pseudonimo di Dan Mallory) da Tracy Letts e diretto da Joe Wright si sta guadagnando fan e detrattori. La trama di La donna alla finestraFox (Amy Adams) è una psicologa infantile costretta dalla sua agorafobia tra le mura di un’immensa e intenzionalmente mal illuminata casa a tre piani con lucernario di Harlem, lontana dal marito (Anthony Mackie) e dalla figlia. Con lei ci sonoun gatto persiano e David (Wyatt Russell), un inquilino a cuiha affittato seminterrato. Leggi anche ...

