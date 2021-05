Allegri - Juve | due anni fa il divorzio | a un mese da quel ' Resterà qui'

Advertising

forumJuventus : TS: 'Gattuso in pole come nuovo allenatore della Juve. Allegri verso il Real Madrid con Zidane che punta la Francia… - tuttosport : Sorpresa #Juve: tra #Allegri e #Zidane avanza #Gattuso - pisto_gol : Dal 2019 12 club europei nei primi 20 per fatturato @DeloitteMoneyLeague hanno cambiato l’allenatore: BayernMonaco… - aquilinofilm : RT @Daje_Roma1: Esoneri ? #Allegri: Cagliari, Milan, Juve #Sarri: Napoli, Chelsea, Juve #Spalletti: Zenit e Inter #Ancelotti: Chelsea, Real… - misorecordsuk : Due anni fa il divorzio tra Allegri e la Juventus #Juve #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri Juve

Juventus News 24

Il 17 maggio di due anni fa, con un annuncio ufficiale alle 12.53, la Juventus comunicava l'esonero di. Un separazione avvenuta 'in modo naturale per la fine di un ciclo' ha ricordato qualche settimana fa il vice presidente Pavel Nedved, nonostante il tecnico livornese fosse legato al club ...non sapeva che concedersi una piccola pausa, dopo gli indimenticabili trionfi con la, sarebbe stato un boomerang per l'effetto Covid che nessuno avrebbe potuto immaginare. E così il ...Calciomercato Juventus, erede Pirlo: arriva il rinnovo ufficiale da parte del tecnico. Sfuma di conseguenza la pista bianconera ...Massimiliano Esposito, ex calciatore di Napoli e Verona, è intervenuto ai microfoni de Il Sogno Nel Cuore, trasmissione in onda su 1 Station Radio, per parlare del Napoli e del prossimo allenatore.