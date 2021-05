Alfa | il primo disco | «L’amore? È apertura mentale»

(Di lunedì 17 maggio 2021) Alfa, vero nome Andrea De Filippi, vent’anni, genovese, rapper o cantautore non importa («Le etichette non contano, a me piace scrivere canzoni, chiamatemi come vi pare»), ha trovato la sua stella polare. NORD è il titolo del suo primo album, dopo i singoli TeSta TrA Le NuVoLE, pt.2, SuL Più BeLLo e SaN LoReNZo (feat. Annalisa). L’ha scritto durante il lockdown: «Mi ha permesso di uscire dalla mia comfort zone e diventare adulto», racconta, «La mia stella polare è sempre stato scrivere canzoni, voglio lavorare con la musica, adesso lo so».

