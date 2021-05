Traffico Roma del 16-05-2021 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 maggio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e buona domenica dalla redazioneregolare sulla Grande Raccordo Anulare sul percorso Urbano della A24 scarsi gli spostamenti anche sull’intero tratto della tangenziale est al Nomentano proseguono i lavori di potatura che interessano corso Trieste tra via Chiana e piazza Trento per gli interventi di manutenzione in corso il divieto di transito è attivo tutti i giorni ma unicamente dalle 730 alle 16:30 prudenza Inoltre perché è prevista anche la deviazione di diverse linee bus della zona In vista dell’estate della nuova stagione balneare ieri sono tornata in servizio le linee mare per raggiungere il litorale la 07062 per il momento saranno si va il sabato e nei giorni festivi infine al Gianicolense sono stati prorogati fino al prossimo 11 giugno i lavori alla rete gas su via della Pisana dove si viaggia ...