The Sims 4: confermata la data di uscita del Kit Oasi in giardino (Di domenica 16 maggio 2021) Rivelata la data di uscita della nuova espansione di The Sims 4: Oasi in giardino Kit, tramite la quale si potranno realizzare ambienti ispirati ai riad del Marocco Arriva direttamente da Electronics Art l’annuncio della prossima uscita del Kit Oasi in giardino per The Sims 4; come per quelli precedentemente rilasciati, sarà possibile integrarlo con il gioco sia su PC che su Mac, Xbox One e PlayStation 4. Continua dunque a crescere il videogioco sviluppato da Maxis, che lo scorso Febbraio è arrivato a festeggiare il suo ventunesimo compleanno. The Sims 4 Oasi in giardino Kit: data di uscita e caratteristiche La data di ... Leggi su tuttotek (Di domenica 16 maggio 2021) Rivelata ladidella nuova espansione di The4:inKit, tramite la quale si potranno realizzare ambienti ispirati ai riad del Marocco Arriva direttamente da Electronics Art l’annuncio della prossimadel Kitinper The4; come per quelli precedentemente rilasciati, sarà possibile integrarlo con il gioco sia su PC che su Mac, Xbox One e PlayStation 4. Continua dunque a crescere il videogioco sviluppato da Maxis, che lo scorso Febbraio è arrivato a festeggiare il suo ventunesimo compleanno. TheinKit:die caratteristiche Ladi ...

Advertising

PlayStationBit : Tanti nuovi oggetti per arricchire i propri edifici ispirandosi agli ambienti del Marocco in arrivo su #TheSims… - novabbeodio : @tetassworld pure a the sims giocavi smettila di essere così me - tetassworld : forse palle di sabbia non so le vedevo sempre su the sims - ladyofarrow : the sims continua a darmi un errore del drama node ma ho cancellato tutto e controllato TUTTE le mie mod ma sono ok… - tomlinvsonaf : non è neanche il costume che mi fa ridere ma la POSA semba un personaggio di the sims che aspetta istruzioni -