Serse Cosmi | “Non siamo arbitri di nulla”

Leggi su retecalcio

(Di domenica 16 maggio 2021)prima del delicatissimo scontro salvezza per il Benevento ha dichiarato che loro non sarannodi“Crotone arbitro della salvezza? Noi nondi nessuno, solo di noi stessi. Chi possa essere agevolato o penalizzato dalla nostra prestazione è l’ultimo dei miei pensieri”. Lo ha dichiarato il tecnico del Crotone,, in vista della gara con il Benevento: “Rivalità tra le tifoserie? Non ne ero a conoscenza. Ma, a prescidendere dagli avversari, cercheremo di ottenere il massimo nelle ultime due gare. Abbiamo commesso meno errori nell’ultima partita, il modo di difendersi della squadra mi ha convinto. E non abbiamo rischiato quasianche quando il Verona ha inserito tanti giocatori offensivi. ...