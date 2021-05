Serie A: Simy mette in ginocchio il Benevento, Quagliarella beffa l’Udinese (Di domenica 16 maggio 2021) Serie A, si sono appena concluse le gare delle 15:00 del trentasettesimo turno di Serie A 2020/2021. Pareggia il Benevento contro il Crotone, vince la Sampdoria che batte l’Udinese. Un solo punto per il Benevento in chiave salvezza. Rete di Lapadula nel primo tempo, poi nel finale Simy fa 1-1 e mette in ginocchio i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 16 maggio 2021)A, si sono appena concluse le gare delle 15:00 del trentasettesimo turno diA 2020/2021. Pareggia ilcontro il Crotone, vince la Sampdoria che batte. Un solo punto per ilin chiave salvezza. Rete di Lapadula nel primo tempo, poi nel finalefa 1-1 eini Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

