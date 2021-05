Serie A, Milan-Cagliari 0-0. Vittorie esterne di Napoli, Samp e Sassuolo. Pari tra Benevento e Crotone (Di domenica 16 maggio 2021) Serie A, i risultati di domenica 16 maggio. Vincono Napoli, Sassuolo e Sampdoria. Pari per Milan e Benevento. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 16 maggio. Nella prima sfida di giornata il Napoli vince 2-0 in casa della Fiorentina. Nelle partite delle 15 la Sampdoria vince in casa dell’Udinese. 1-1 tra Benevento e Crotone. Nel match delle 18 il Sassuolo batte 3-1 il Parma. Il Milan non riesce ad agguantare matematicamente la Champions pareggiando 0-0 contro il Cagliari. Serie A, i risultati di domenica 16 maggio Di seguito i risultati di Serie A di domenica 16 maggio, sfide ... Leggi su newsmondo (Di domenica 16 maggio 2021)A, i risultati di domenica 16 maggio. Vinconodoria.per. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 16 maggio. Nella prima sfida di giornata ilvince 2-0 in casa della Fiorentina. Nelle partite delle 15 ladoria vince in casa dell’Udinese. 1-1 tra. Nel match delle 18 ilbatte 3-1 il Parma. Ilnon riesce ad agguantare matematicamente la Champions pareggiando 0-0 contro ilA, i risultati di domenica 16 maggio Di seguito i risultati diA di domenica 16 maggio, sfide ...

Advertising

ZZiliani : Cari tifosi del #Napoli, e perchè no anche del #Milan, domani è domenica: accendete tutti un cero alla Madonna perc… - ZZiliani : PROMEMORIA. Se ieri #Calvarese non avesse vinto la partita al posto della #Juventus e #JuveInter fosse finita pari,… - ZZiliani : Se la Serie A fosse regolare e gli arbitri non vincessero le partite al posto della #Juventus, stasera a dispetto d… - ppnfrz : RT @ZZiliani: Se la Serie A fosse regolare e gli arbitri non vincessero le partite al posto della #Juventus, stasera a dispetto della pessi… - AirForgi1 : RT @ZZiliani: Se la Serie A fosse regolare e gli arbitri non vincessero le partite al posto della #Juventus, stasera a dispetto della pessi… -