Sassuolo | Defrel | «Obiettivo settimo posto Strano senza De Zerbi»

(Di domenica 16 maggio 2021) Gregoire, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Parma Gregoire, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Parma. Le sue dichiarazioni.– «Vogliamo provare tutto fino alla fine perché non si sa mai. Il Parma ha giocato bene oggi e secondo me già la vittoria è importante. Noi siamo contenti, sono due anni che proviamo questo gioco grazie al mister che ci ha preparati bene. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita». ADDIO DI DE– «Ci ha dato moltissimo, ci ha dato un’idea di gioco e si vede subito che giochiamo molto bene. Saràdi lui dopo tre anni. Manca ancora una partita ...

L'attaccante neroverde Gregoire Defrel ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in trasferta con il Parma: " Dobbiamo provarci fino alla fine perché non è scontato. Era importante vincere ..."