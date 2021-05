Pio e Amedeo | il ritorno in TV è emozionante | fan commossi

(Di domenica 16 maggio 2021) Il duo comico foggiano è tornato in TV e, tra una risata e l’altra, è riuscito a emozionare il pubblico in studio e da casa. Pio e, dopo aver conquistato il pubblico con la conduzione del programma Felicissima Sera, sono tornati in TV. Il duo comico foggiano, reduce da mille polemiche nate da alcune L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

StefanoGuerrera : Mi spiace ma Maria che continua a invitare Pio e Amedeo, con tanto di intro con i numeri di Hollywood, perché a lei… - AmiciUfficiale : 'Cara Maria, per questi venti anni di Amici...' Sul palco della Finale di #Amici20 Pio e Amedeo! - IlContiAndrea : Ospite alla Finale di #Amici20 #Gaia che passa il testimone al concorrente che trionferà domani e presenterà in ant… - fairyromin : RT @iosonoariete: ma pio e amedeo ce la fanno a fare una battuta senza essere volgari o sessualizzare? chiedo così - naleyjaley : RT @tommy_cele: E ancora che schifo il teatrino Pio & Amedeo, che hanno fatto battute su Lorella, Veronica e la Ferilli sessualizzando tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Pio Amedeo

Alla finalissima di Amici , il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 ieri sera, sabato 15 maggio, i super - ospiti erano, il duo comico foggiano tornato al talent - show dopo Felicissima Sera e le polemiche sollevate dal loro programma. "Quante batoste. Per uscirne...". Serena Marchese, drammatica ...Amici 20, la finale Ospiti della serata, che con una clip hanno fatto rivivere gli highlights dei vent'anni di Amici. Anche Gaia Gozzi, vincitrice della scorsa edizione del talent, entra ...Il duo comico foggiano è tornato in TV e, tra una risata e l'altra, è riuscito a emozionare il pubblico in studio e da casa.Claudio Baglioni oggi compie 70 anni. Il cantautore, musicista e conduttore tv è nato infatti il 16 maggio del 1951, come Claudio Enrico Paolo Baglioni, in ...