Pintus torna protagonista su Italia 1 con un programma tutto suo

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 16 maggio 2021) In queste ore, l’azienda Mediaset ha reso nota una notizia molto bella per i fan di. Il comico, infatti, pare che molto presto tornerà nuovamente su1 per condurre unsuo. A seguito dell’enorme successo ottenuto con LOL – Chi ride è fuori, ilsembra siato ufficialmente alla ribalta. Al momento, non ci sono troppe informazioni in merito alla struttura del format. La cosa certa è che si chiamerà@ Club. Stando a quanto emerso in merito al titolo, non è difficile immaginare che ilpossa essere molto simile a quelli già condotti precedentemente. Vediamoquello che è trapelato. La carriera diAngelo, classe ’75, è un ...