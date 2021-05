Papa Francesco: ‘Basta scontri in Terra Santa, trovare la via del dialogo’ (Di domenica 16 maggio 2021) CITTÀ DEL VATICANO – “Mi chiedo: l’odio e la vendetta dove porteranno? Davvero pensiamo di costruire la pace distruggendo l’altro? In nome di Dio, faccio appello alla calma, e a chi ne ha la responsabilità di far cessare il frastuono delle armi, di percorrere l’avvio della pace, anche con l’aiuto della comunità internazionale”. E’ quanto ha detto Papa Francesco alla recita del Regina Caeli in un appello sugli scontri in Terra Santa fra israeliani e palestinesi. “Preghiamo perché possano trovare la strada del dialogo e del perdono”, ha aggiunto il Pontefice. “Oggi voglio portare sull’altare del Signore le sofferenze del vostro popolo e pregare con voi perché Dio converta i cuori di tutti alla pace”, ha poi detto il Papa nella messa in San Pietro per la comunità dei ... Leggi su lopinionista (Di domenica 16 maggio 2021) CITTÀ DEL VATICANO – “Mi chiedo: l’odio e la vendetta dove porteranno? Davvero pensiamo di costruire la pace distruggendo l’altro? In nome di Dio, faccio appello alla calma, e a chi ne ha la responsabilità di far cessare il frastuono delle armi, di percorrere l’avvio della pace, anche con l’aiuto della comunità internazionale”. E’ quanto ha dettoalla recita del Regina Caeli in un appello sugliinfra israeliani e palestinesi. “Preghiamo perché possanola strada del dialogo e del perdono”, ha aggiunto il Pontefice. “Oggi voglio portare sull’altare del Signore le sofferenze del vostro popolo e pregare con voi perché Dio converta i cuori di tutti alla pace”, ha poi detto ilnella messa in San Pietro per la comunità dei ...

