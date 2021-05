Notte da brividi nel nome di Kobe. Vanessa Bryant: 'Ce l'hai fatta, sei nella Hall of Fame' (Di domenica 16 maggio 2021) Una serata memorabile per un leggendario gruppo che ora può finalmente considerarsi a tutti gli effetti Hall of Famer. Dopo il lungo ritardo imposto dal Covid Kobe Bryant, Kevin Garnett, Tim Duncan, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 16 maggio 2021) Una serata memorabile per un leggendario gruppo che ora può finalmente considerarsi a tutti gli effettiofr. Dopo il lungo ritardo imposto dal Covid, Kevin Garnett, Tim Duncan, ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Notte da brividi nel nome di Kobe. Vanessa Bryant: 'Ce l’hai fatta, sei nella Hall of Fame' - mayafoxqua_m : RT @danabi_b: La notte non ascolta Vuole perdersi nel vento Questo vento che fa battere l'anima Che solca la mia pelle di brividi Quest… - Martina92403763 : ?LA NOTTE ? è sempre un emozione. BRIVIDI... #Amici20 #prelemi - Sara10050182 : La notte.. dopo anni ancora mi porta i brividi @ARISA_OFFICIAL #Amici20 - giadavicari_ : Mamma mia che brividi, non la sentivo da tantissimo La notte???? @AmiciUfficiale #Amici20 -