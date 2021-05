"Nel mio libro l'Italia che vive di rendita, intrappolata nella sua bellezza" (Di domenica 16 maggio 2021) “Mi interessa sapere come un danno di cui nessuno parla possa tramandarsi di generazione in generazione”, ha detto Elizabeth Strout che scrivendo dell’insegnante in pensione Olive Kitteridge ci ha regalato uno dei personaggi più amati della letteratura contemporanea, una donna con una grande intelligenza critica che osserva i segni del tempo moltiplicarsi attorno a lei, uomini ma soprattutto donne appartenenti a famiglie che, a ben vedere, si assomigliano un po’ tutte nel loro disgregarsi. Caterina Soffici, giornalista e scrittrice, ha usato quella frase per l’esergo del suo nuovo libro, “Quello che possiedi” (Feltrinelli), dove un ‘danno’, e anche grave, è accaduto in una nobile famiglia fiorentina in cui la scelta dell’ottantaduenne Clotilde Brunori Princi - una donna oramai adulta, elegante, impeccabile quanto eccentrica - avrà non poche ripercussioni su chi le è ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 maggio 2021) “Mi interessa sapere come un danno di cui nessuno parla possa tramandarsi di generazione in generazione”, ha detto Elizabeth Strout che scrivendo dell’insegnante in pensione Olive Kitteridge ci ha regalato uno dei personaggi più amati della letteratura contemporanea, una donna con una grande intelligenza critica che osserva i segni del tempo moltiplicarsi attorno a lei, uomini ma soprattutto donne appartenenti a famiglie che, a ben vedere, si assomigliano un po’ tutte nel loro disgregarsi. Caterina Soffici, giornalista e scrittrice, ha usato quella frase per l’esergo del suo nuovo, “Quello che possiedi” (Feltrinelli), dove un ‘danno’, e anche grave, è accaduto in una nobile famiglia fiorentina in cui la scelta dell’ottantaduenne Clotilde Brunori Princi - una donna oramai adulta, elegante, impeccabile quanto eccentrica - avrà non poche ripercussioni su chi le è ...

