MotoGP | nel luna park di Le Mans trionfa Jack Miller

Tra penalità, pioggia e cadute, Jack Miller sbuca e prevale nel Gran Premio di Francia a Le Mans, davanti a Zarco e Quartararo. Out Morbidelli, Marquez e le Suzuki. Super gara di Bagnaia e Petrucci Seconda vittoria consecutiva per Jack Miller che, dopo Jerez, vince anche a Le Mans in un Gran Premio deciso dalle condizioni meteorologiche pazze. L'australiano della Ducati precede i due padroni di casa, Zarco e Quartararo che completano il podio. Una gara che ha visto protagonista la pioggia subito dopo il via ed i piloti costretti ad un cambio moto per poter ritornare in pista. Qui però pagano dazio le due Suzuki con le cadute di Rins (cadrà anche qualche giro dopo) e Mir ed anche le due Ducati con Bagnaia e Miller che vengono penalizzati per andati oltre il ...

