Medioriente | Gantz incontra inviato Biden | colloqui su de - escalation

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Medioriente Gantz

TGCOM

Il ministro della Difesa israeliano, Benny, incontra l'inviato statunitense Hady Amr per colloqui sulla de - esclation del conflitto tra Israele e Hamas. Amr, vice segretario americano per gli affari israelo - palestinesi, è arrivato in ...16 mag 10:52incontra inviato Biden: colloqui su de - escalation Il ministro della Difesa israeliano, Benny, incontra l'inviato statunitense Hady Amr per colloqui sulla de - ...Il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, incontra l'inviato statunitense Hady Amr per colloqui sulla de-esclation del conflitto tra Israele e Hamas. Amr, vice segretario americano per gli aff ...L’inviato degli Stati Uniti in Medioriente, Hady Amr, dopo aver incontrato i dirigenti israeliani si è recato nella Cisgiordania occupata per colloqui con il presidente palestinese Abu Mazen, con il q ...