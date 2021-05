Mastella: “Fico resti alla guida della Camera dei Deputati” (Di domenica 16 maggio 2021) “Il presidente Fico resti alla guida della Camera dei Deputati, lasci stare la complicata candidatura a sindaco di Napoli. In ogni caso, per quanto ci riguarda, se il movimento Cinque stelle non chiarirà la propria posizione di sostegno ai candidati sindaco massoni in altri capoluogo campani al voto, non sosterremo mai Fico a Napoli né l’alleanza con i pentastellati”. A dirlo è il leader di Noi campani e sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Ieri d’altra parte – aggiunge – anche nella direzione Pd sono emerse posizioni di contrarietà all’alleanza per la inaffidabilità dei Cinque stelle. È necessario invece recuperare in ogni angolo d’Italia le forze di centro che in Campania alle ultime regionali hanno superato il 20%. Tornando alle ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 16 maggio 2021) “Il presidentedei, lasci stare la complicata candidatura a sindaco di Napoli. In ogni caso, per quanto ci riguarda, se il movimento Cinque stelle non chiarirà la propria posizione di sostegno ai candidati sindaco massoni in altri capoluogo campani al voto, non sosterremo maia Napoli né l’alleanza con i pentastellati”. A dirlo è il leader di Noi campani e sindaco di Benevento Clemente. “Ieri d’altra parte – aggiunge – anche nella direzione Pd sono emerse posizioni di contrarietà all’alleanza per la inaffidabilità dei Cinque stelle. È necessario invece recuperare in ogni angolo d’Italia le forze di centro che in Campania alle ultime regionali hanno superato il 20%. Tornando alle ...

