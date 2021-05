"La Appendino è una deficiente". Lo sfogo di Urbano Cairo contro la sindaca di Torino

(Di domenica 16 maggio 2021) "Una". Di più. "Una cogliona". Il giudizio su Chiaranon ammette appello. Non nelle parole, almeno, che sullagrillina emette, presidente del, mentre discute con un gruppo di tifosi granata. "Io non so se voi avete mai votato Cinque stelle, ma quellalì è una". La sentenza è stata emessa in risposta alle sollecitazioni dei supporter del Toro, che chiedevano al loro patron degli aggiornamenti sullo stato dei lavori del Robaldo, l'atteso campo di allenamento delle giovanili del Toro. Un progetto annunciato da molto tempo, e il cui avanzamento è però sostanzialmente fermo da ormai cinque anni. "Tutta colpa di, ci hanno fatto un sacco di storie per le ...

