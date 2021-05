Italiani all'estero: Fdi, 'battaglia in Parlamento per nostri connazionali' (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Chiude dopo due giorni di confronti e analisi, che hanno visto alternarsi politici, rappresentanti delle comunità italiane in America, imprenditori, esponenti della cultura e del giornalismo, '#italiaoltreconfini. Promozione e tutela di una Identità'. Un'iniziativa organizzata dal gruppo al Senato di Fratelli d'Italia al Senato al quale hanno partecipato i Dipartimenti Italiani nel mondo, Esteri e Rapporti diplomatici di Fratelli d'Italia, con il chiaro intento di porre al centro dell'agenda politica italiana la promozione e la tutela dell'identità italiana. “#italiaoltreconfini – ha spiegato il senatore Patrizio La Pietra aprendo i lavori dell'ultima giornata - vuole essere un'occasione per sensibilizzare tutte le forze politiche a una maggiore tutela dell'identità, e questo nella logica che i nostri ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Chiude dopo due giorni di confronti e analisi, che hanno visto alternarsi politici, rappresentanti delle comunità italiane in America, imprenditori, esponenti della cultura e del giornalismo, '#italiaoltreconfini. Promozione e tutela di una Identità'. Un'iniziativa organizzata dal gruppo al Senato di Fratelli d'Italia al Senato al quale hanno partecipato i Dipartimentinel mondo, Esteri e Rapporti diplomatici di Fratelli d'Italia, con il chiaro intento di porre al centro dell'agenda politica italiana la promozione e la tutela dell'identità italiana. “#italiaoltreconfini – ha spiegato il senatore Patrizio La Pietra aprendo i lavori dell'ultima giornata - vuole essere un'occasione per sensibilizzare tutte le forze politiche a una maggiore tutela dell'identità, e questo nella logica che i...

