Il sindaco di Genova cade in casa | 6 costole fratturate Starà fermo per 3 settimane almeno

Advertising

GiovanniToti : Auguri di pronta guarigione al nostro sindaco @buccipergenova: forza Marco, sono sicuro che questo ostacolo non ti… - rep_genova : Genova, il sindaco cade in casa, starà fermo 3 settimane [di Stefano Origone] [aggiornamento delle 20:05] - statodelsud : Sindaco Genova cade in casa, starà fermo 3 settimane - Pino__Merola : Sindaco Genova cade in casa, starà fermo 3 settimane - mlpedo1 : RT @GiovanniToti: Auguri di pronta guarigione al nostro sindaco @buccipergenova: forza Marco, sono sicuro che questo ostacolo non ti fermer… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Genova

lldiMarco Bucci è stato vittima di una caduta in casa e si è procurato la frattura di sei costole . Ricoverato in ospedale, è stato poi dimesso, ma dovrà stare a casa per tre settimane, ...Sei costole fratturate e una vertebra incrinata per via di una brutta caduta in casa. E' quanto accaduto aldiMarco Bucci così come racconta lui stesso sui social: "A causa di uno svenimento improvviso (sindrome vagale) accadutomi nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, sono caduto ...Gaetano Di Meglio | Benvenuto al Sen. De Siano, in questo caso al consigliere sindaco e candidato sindaco “sospeso”. Focus su Lacco Ameno, sembra che questa palude amministrativa stia allargando i suo ...(Adnkronos) - Sei costole fratturate e una vertebra incrinata per via di una brutta caduta in casa. E' quanto accaduto al sindaco di Genova Marco Bucci così come racconta lui stesso sui social: "A cau ...