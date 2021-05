I 70 anni di Claudio Baglioni: tre curiosità inedite sul cantautore romano (Di domenica 16 maggio 2021) Oggi 16 maggio 2021 il popolare, e amatissimo, cantatutore romano Claudio Baglioni compie 70 anni: ecco tre curiosità inedite sulla lunga e fortunata parabola artistica e umana. “51 Montesacro tutto cominciava…” partiamo da qui, dai versi di attacco di 51? Montesacro brano presente nel disco live del 1982 Alè-oò per sottolineare che oggi, domenica 16 maggio, uno dei più popolari e amati cantautori italiani, Claudio Baglioni, compie 70 anni, 57 dei quali passati a calcare le scene artistiche italiane. L’esordio è infatti del 1964 anno nel quale a soli 13 anni partecipa al concorso “Per nuove voci” nella piazza della Chiesa di San Felice da Cantalice a Centocelle il quartiere di Roma dove ha vissuto la ... Leggi su ck12 (Di domenica 16 maggio 2021) Oggi 16 maggio 2021 il popolare, e amatissimo, cantatutorecompie 70: ecco tresulla lunga e fortunata parabola artistica e umana. “51 Montesacro tutto cominciava…” partiamo da qui, dai versi di attacco di 51? Montesacro brano presente nel disco live del 1982 Alè-oò per sottolineare che oggi, domenica 16 maggio, uno dei più popolari e amati cantautori italiani,, compie 70, 57 dei quali passati a calcare le scene artistiche italiane. L’esordio è infatti del 1964 anno nel quale a soli 13partecipa al concorso “Per nuove voci” nella piazza della Chiesa di San Felice da Cantalice a Centocelle il quartiere di Roma dove ha vissuto la ...

Advertising

borghi_claudio : *** ATTENZIONE *** Non è uno scherzo. Stanno veramente chidendo di censurare #anni20 perchè PER UNA VOLTA IN MILLE… - borghi_claudio : Le immagini su @SkyTG24 da Lampedusa con la spiaggia della Guitgia sono meravigliose e mi ricordano giorni di tanti… - borghi_claudio : @smenichini Scusa eh, ma vuoi l'elenco di tutte le balle INCREDIBILI, tutta la 'falsificazione deliberata', la 'dis… - zazoomblog : I 70 anni di Claudio Baglioni: tre curiosità inedite sul cantautore romano - #Claudio #Baglioni: #curiosità - volpe_peppe : RT @virginiaraggi: Auguri a #ClaudioBaglioni, che oggi festeggia 70 anni. Un artista che ha saputo tradurre in musica e parole le nostre em… -