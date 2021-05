Highlights e gol Udinese-Sampdoria 0-1: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 16 maggio 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Udinese-Sampdoria, match della trentasettesima giornata di Serie A 2020/2021. Alla squadra di Ranieri basta un rigore conquistato nel finale per un tocco col braccio di Bonifazi per uscire dalla Dacia Arena coi tre punti: l’autore del rigore vittoria è Fabio Quagliarella che all’88’ non sbaglia. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Glie le azioni salienti di, match della trentasettesima giornata di. Alla squadra di Ranieri basta un rigore conquistato nel finale per un tocco col braccio di Bonifazi per uscire dalla Dacia Arena coi tre punti: l’autore del rigore vittoria è Fabio Quagliarella che all’88’ non sbaglia. SportFace.

Advertising

SkySport : ?? TOMORI ANTICIPA TUTTI E BATTE SZCZESNY ?? ? Primo gol in Serie A per il difensore rossonero e 3-0 MILAN allo Stadi… - Inter_Women : ? | GOL! Tutti i gol e gli highlights completi della vittoria di ieri contro San Marino! Qual è stato il più bello… - filadelfo72 : Highlights Udinese-Sampdoria 0-1: Video Gol 37ª Giornata di Serie A - AngoloNews2018 : Highlights Udinese-Sampdoria 0-1: Video Gol 37ª Giornata di Serie A - sportli26181512 : Mainz-Dortmund 1-3: Preziosa vittoria per il Borussia Dortmund di Edin Terzic nella trentatreesima giornata della B… -