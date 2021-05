Guerra Israele-Gaza | la lotta segreta e senza tregua fra Hamas e il Mossad

Advertising

rubio_chef : Vedete? La goccia cinese ripaga. Piano piano dopo che j’hai passato la sveja, cambiano registro, si documentano e m… - fanpage : Le parole sono importanti? Bene, e allora smettiamo di chiamarla guerra, quella tra Israele e Palestina. Di… - Avvenire_Nei : Raid su campo profughi: strage di bambini. Abbattuta torre dei media - isj135 : RT @noitre32: Israele sta deliberatamente SPAZZANDO VIA gli edifici dei media a Gaza necessari per coprire i crimini di guerra - Database I… - FuffaForte : @M_Siniscalchi @dogslavetheking @mmanca @FridaeArtemisia @GianricoCarof Hamas (che preesiste) e gli estremisti dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra Israele

... è ormai unatotale con la Striscia di Gaza pienamente protagonista. CAOS/ I giochi pericolosi di chi vuole uno Stato palestinese Dalla città controllata da Hamas sono giunti in tutto ...Da diversi giorni ormai, trae Palestina ètotale. Inutile riportare il numero di morti da una parte e dall'altra, così come di missili lanciati. Perché aumentano drammaticamente di giorno in giorno. L'Onu in ...Nella notte appena trascorsa lo stato ebraico ha lanciato numerosi missili nel territorio di Hamas, dopo che dalla Striscia erano partiti dei razzi verso le città del sud e nord di Israele. A Gaza col ...Continua la guerra tra Hamas e Israele. Le reti televisive pubbliche e private e i maggiori quotidiani italiani proseguono il loro racconto strabico, mentre l’offensiva scellerata di Hamas, con il ...