GP Francia: Garcia vincitore di una pazza Moto3 (Di domenica 16 maggio 2021) La pioggia del GP di Francia regala una Moto3 tra le più pazze della stagione. Su una pista umida, tra cadute, dritti ed errori vari, Sergio Garcia conduce dal primo all'ultimo giro, conquistando il secondo successo in carriera. Lo spagnolo di Aspar piega la concorrenza di Filip Salac, al termine di un intenso duello a distanza. L'Italia delle moto festeggia il primo podio di Riccardo Rossi, autore di una prestazione super. Molti i colpi di scena, tra cui le cadute di Niccolò Antonelli e Jaume Masia, entrambi in lotta per il campionato. Pedro Acosta finisce ottavo una gara "avventurosa", allungando ancora in campionato. John McPhee è quarto davanti ad Ayumi Sasaki, Adrian Fernandez, Xavier Artigas, Acosta, Romano Fenati e Deniz Oncu, ultimo della top ten.

SkySportMotoGP : ?? GARCIA DOMINA A LE MANS ?? ?? Primo podio per Riccardo Rossi I risultati ? - susydigennaro : RT @napolimagazine: Moto 3: Francia, vince Garcia, terzo Riccardo Rossi - napolimagazine : Moto 3: Francia, vince Garcia, terzo Riccardo Rossi - apetrazzuolo : Moto 3: Francia, vince Garcia, terzo Riccardo Rossi - SmorfiaDigitale : LIVE MotoGP Francia, le gare in diretta. Moto3, Vince Garcia, podio per Riccardo... -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Garcia Moto3, GP Francia: Garcia vince a Le Mans, 2° Salac, 3° Rossi Garcia vince la gara della Moto3 davanti a Salac e Riccardo Rossi. A seguire scenderanno in pista i piloti della Moto2 alle 12:20. Alle 14 in programma la gara della MotoGP. Tutto in diretta tv su Sky ...

Moto3, la classifica aggiornata dopo il GP di Francia 2021 L'ORDINE D'ARRIVO DELLA GARA LA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO IL GP DI FRANCIA 2021 Acosta 103 Garcia 49 Migno 47 Fenati 46 Antonelli 44 Sasaki 44 Masia 39 Binder 36 Salac 30 Dupasquier 27 Yamanaka 26 ...

Moto3, GP Francia: Garcia vince a Le Mans, 2° Salac, 3° Rossi Sky Sport MotoGP 2021. GP di Francia. Sergio Garcia vince in Moto3 Lo spagnolo domina una corsa caratterizzata dall'asfalto umido e dalle tante cadute. L'unico che prova a impensierirlo è Salac, secondo. Terzo posto per Rossi. Acosta scivola e chiude ottavo, ma resta ...

Moto3: vince Garcia, strepitoso podio per Riccardo Rossi Nella gara vinta dallo spagnolo della Gas Gas, il 19enne nativo di Genova ha conquistato il terzo posto, salendo per la prima volta sul podio in carriera.

