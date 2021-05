Giro d’Italia 2021 | brutta caduta per Mohoric | salto mortale in aria e bici spezzata VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 16 maggio 2021)per Matejnella nona tappa del. Il corridore sloveno, a circa 115km dal traguardo, ha perso aderenza con la ruota posteriore e nel tentativo di evitare lamette l’anteriore in una canalina che lo catapulta invola e atterra dopo aver fatto un, ma per fortuna evita di colpire l’asfalto con la testa.in due, ma il corridore si rialza e arrivano prontamente i soccorsi per sincerarsi delle sue condizioni. Lo staff sanitario blocca la testa diper precauzione, ma sembra non vi siano conseguenze. In alto le immagini della...