Fallout | Xbox afferma che Bethesda è al lavoro sulla serie | è un nuovo capitolo? – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Fallout: Xbox afferma che Bethesda è al lavoro sulla serie, è un nuovo capitolo?

L'head of gaming service di Xbox afferma che Bethesda è al lavoro sulla serie di Fallout 76: si tratta forse di un nuovo capitolo?. All'interno dell'enorme calderone degli Xbox Game Studios sono in produzione molteplici giochi, questo lo sappiamo. Quali? Alcuni sono noti, altri sono per certo segreti. Ora, uno dei segreti di Microsoft potrebbe essere stato svelato. L'head of game services di Xbox – Ben Decker – ha infatti affermato che Xbox e Bethesda stanno lavorando a Fallout. Precisamente, Decker ha affermato, in una recente intervista, che Microsoft ha "23 studios tra Xbox e Bethesda" che stanno lavorando a vari progetti.

