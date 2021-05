“E loro?”. Amici 20, è successo mentre Giulia Stabile festeggiava. La polemica investe anche Maria De Filippi (Di domenica 16 maggio 2021) Amici 20, dopo la vittoria di Giulia Stabile, scatta il ‘caso’ sui social. Una grandiosa ultima puntata di Amici. La 20esima edizione finisce in bellezza, e si classifica al primo posto sul podio, con tanto di montepremi, la ballerina Giulia Stabile. Dopo Ivan D’Andrea e Andreas Muller, la categoria ballo ha un altro vincitore. mentre a Sangiovanni, secondo classificato ha portato a casa il premio di categoria. Poche ore è tutto questo si trasforma in un ‘caso’. I loro nomi hanno sempre avuto i riflettori accesi, non ultimo quando si sono visti in sfida per la vittoria finale. Non si fa che parlare di Sangiovanni e Giulia Stabile, ma sui social molti utenti cominciano a chiedersi: “Dove sono gli altri?”. Secondo alcuni ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 maggio 2021)20, dopo la vittoria di, scatta il ‘caso’ sui social. Una grandiosa ultima puntata di. La 20esima edizione finisce in bellezza, e si classifica al primo posto sul podio, con tanto di montepremi, la ballerina. Dopo Ivan D’Andrea e Andreas Muller, la categoria ballo ha un altro vincitore.a Sangiovanni, secondo classificato ha portato a casa il premio di categoria. Poche ore è tutto questo si trasforma in un ‘caso’. Inomi hanno sempre avuto i riflettori accesi, non ultimo quando si sono visti in sfida per la vittoria finale. Non si fa che parlare di Sangiovanni e, ma sui social molti utenti cominciano a chiedersi: “Dove sono gli altri?”. Secondo alcuni ...

