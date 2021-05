Covid | 5 753 nuovi casi | decessi in calo | 93 | è il dato più basso dal 23 ottobre Giù anche i ricoveri

Advertising

Agenzia_Ansa : Le 93 vittime per Covid registrate nelle ultime 24 ore rappresentano il dato più basso da sette mesi #ANSA - Agenzia_Italia : Covid: 5.753 nuovi casi, per la prima volta da ottobre i morti sono meno di 100 - Corriere : Covid in Italia, il bollettino di oggi: 5.753 casi e 93 morti. Tasso al 2,8% - CorriereQ : Covid: 5.753 positivi, 93 vittime. E’ il dato più basso da sette mesi - verdeocchio : RT @lucarango88: ??#Lombardia #Covid_19 #16maggio Casi +796 (825.489 +0,10%) Deceduti +18 (33.347 +0,05%) Guariti +990 (753.628 +0,13%) Tam… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 753

Gli attualmente positivi al- 19 sono 328.882, ben 3.948 in meno rispetto al quanto ... - La situazione pandemica in Italia è in costante miglioramento: nelle ultime 24 ore sono 5.i nuovi casi ...Secondo il report del ministero della Salute il numero delle vittime è il più basso dallo scorso ottobre. Il tasso di positività è al 2,8%. Calano le terapie intensive ( - 26) e i ricoveri ordinari ( -...ROMA (ITALPRESS) – Sono 5.753 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 6.659) a fronte di 202.573 tamponi effettuati (2,8%), per un totale di 62.902.667 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel ...Oggi, domenica 16 maggio, in Canavese, sono stati registrati 45 nuovi casi positivi e 53 in meno. I comuni che hanno registrato un ...