CIV Misano, SS600: Caricasulo vince una 'pazza' Gara 2 (Di domenica 16 maggio 2021) Dopo aver concluso anzitempo la Gara del sabato a causa di una caduta, Federico Caricasulo è tornato sul gradino più alto del podio nel CIV Supersport a diversi anni di distanza dall'ultima volta, ...

Canta237 : RT @LiveGPit: #CIV Misano, round 4: poker di Pirro, sigilli di Bertelle e Caricasulo ?? @Canta237 - LiveGPit : #CIV Misano, round 4: poker di Pirro, sigilli di Bertelle e Caricasulo ?? @Canta237 - Tuttipazziperi1 : 4 su 4 per @PirroRider che anche oggi ha la meglio su @aledelbianco52 - gponedotcom : CIV SBK Misano: Pirro devastante in Gara 2, beffato Delbianco: Michele Pirro ha conquistato la quarta vittoria su q… - motosprint : #CIV Misano LIVE: le gare della domenica in diretta streaming -