Bundesliga 2020/2021, Lipsia e Wolfsburg pareggiano 2-2: pass Champions per entrambe (Di domenica 16 maggio 2021) Termina 2-2 il big match tra Lipsia e Wolfsburg, valevole per la penultima giornata della Bundesliga 2020/2021. Un pareggio che alla fine accontenta tutti, dal momento che i padroni di casa mettono in ghiaccio il secondo posto mentre gli ospiti tornano in Champions garantendosi il quarto posto davanti all’Eintracht Francoforte che paga a caro prezzo la sconfitta contro lo Schalke già retrocesso da tempo. Il primo tempo è decisamente di marca ospite, con il Wolfsburg che passa in vantaggio al 12? con Philipp. Il trequartista si ripete anche nel recupero della prima frazione, che si chiude quindi con i “lupi” in vantaggio 2-0. Nella ripresa però arriva la reazione del Lipsia, che riapre la contesa grazie al gol di Kluivert al 51? e ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Termina 2-2 il big match tra, valevole per la penultima giornata della. Un pareggio che alla fine accontenta tutti, dal momento che i padroni di casa mettono in ghiaccio il secondo posto mentre gli ospiti tornano ingarantendosi il quarto posto davanti all’Eintracht Francoforte che paga a caro prezzo la sconfitta contro lo Schalke già retrocesso da tempo. Il primo tempo è decisamente di marca ospite, con ilchea in vantaggio al 12? con Philipp. Il trequartista si ripete anche nel recupero della prima frazione, che si chiude quindi con i “lupi” in vantaggio 2-0. Nella ripresa però arriva la reazione del, che riapre la contesa grazie al gol di Kluivert al 51? e ...

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga 2020 Bundesliga 2020/2021, tris Dortmund sotto il diluvio: battuto 3 - 1 il Mainz Il Borussia Dortmund batte 3 - 1 il Mainz nel match della trentatreesima giornata di Bundesliga e si porta momentaneamente a - 3 dal Lipsia, secondo in classifica. Al 23 è Guerreiro ad aprire le marcature mentre al 42 è il turno di Reus con la rete del 2 - 0 che indirizza la partita ...

Bundesliga, Mainz - Borussia Dortmund interrotta per pioggia Un diluvio si è abbattuto sull'Opel Arena di Mainz rendendo così impraticabile la disputa del match tra la squadra di casa e il Borussia Dortmund per la trentatreesima giornata di Bundesliga 2020/2021. La partita è stata interrotta dall'arbitro all'intervallo e sul risultato di 2 - 0 per la squadra ospite con le reti di Guerreiro e Sancho. Aggiornamento: La gara è ripresa ...

