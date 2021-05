Atletico Madrid e Lille, primi match ball. Attesa per i titoli in Spagna e in Francia (Di domenica 16 maggio 2021) I campionati in Italia, in Inghilterra e in Germania sono stati assegnati, mancano all’appello la Spagna e la Francia con i campionati decisamente più equilibrati rispetto alle vittorie di Inter, Manchester City e Bayern Monaco nei rispettivi paesi. Oggi possono arrivare le tanto attese assegnazioni per Atletico Madrid e Lille, due sorprese che non erano considerate favorite alla vigilia. In Liga, l’Atletico di Simeone ha due punti di vantaggio rispetto al Real Madrid e alle 18:30 giocano tutte in contemporanea, l’Atletico riceve l’Osasuna, mentre i Blancos vanno in trasferta a Bilbao. In Francia la situazione è ancora più favorevole per la capolista: il Lille ha tre punti di vantaggio rispetto al Psg e basterebbe una ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) I campionati in Italia, in Inghilterra e in Germania sono stati assegnati, mancano all’appello lae lacon i campionati decisamente più equilibrati rispetto alle vittorie di Inter, Manchester City e Bayern Monaco nei rispettivi paesi. Oggi possono arrivare le tanto attese assegnazioni per, due sorprese che non erano considerate favorite alla vigilia. In Liga, l’di Simeone ha due punti di vantaggio rispetto al Reale alle 18:30 giocano tutte in contemporanea, l’riceve l’Osasuna, mentre i Blancos vanno in trasferta a Bilbao. Inla situazione è ancora più favorevole per la capolista: ilha tre punti di vantaggio rispetto al Psg e basterebbe una ...

