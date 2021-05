Assassin’s Creed Valhalla, dei fan hanno tradotto i dialoghi dei nativi della Vinlandia – Video – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 16 maggio 2021) Dei fan di Assassin’s Creed Valhalla sono riusciti a tradurre i dialoghi dei nativi della Vinlandia, un popolo incontrato nel DLC L’Ira dei Druidi.. I vichinghi erano dei grandi viaggiatori. Molto prima di Google Maps e Translator hanno fatto viaggi pericolosi, entrando in contatto con popolazioni lontane. In Assassin’s Creed Valhalla Ubisoft ha voluto raccontare anche questo aspetto dell’epopea vichinga, facendo vivere ai giocatori nel DLC L’Ira dei Druidi il primo contatto coi nativi della Vinlandia. Alcuni fan hanno deciso di chiedere a degli esperti di tradurre quelle parole, visto che Ubisoft aveva scelto di non tradurre quei ... Leggi su helpmetech (Di domenica 16 maggio 2021) Dei fan disono riusciti a tradurre idei, un popolo incontrato nel DLC L’Ira dei Druidi.. I vichinghi erano dei grandi viaggiatori. Molto prima di Google Maps e Translatorfatto viaggi pericolosi, entrando in contatto con popolazioni lontane. InUbisoft ha voluto raccontare anche questo aspetto dell’epopea vichinga, facendo vivere ai giocatori nel DLC L’Ira dei Druidi il primo contatto coi. Alcuni fandeciso di chiedere a degli esperti di tradurre quelle parole, visto che Ubisoft aveva scelto di non tradurre quei ...

Advertising

Multiplayerit : Assassin's Creed: Ubisoft conferma che la saga seguirà lo stile di Valhalla - PlanetR7_ : Assassin's Creed Valhalla, dei fan hanno tradotto i dialoghi dei nativi della Vinlandia - imfromshirairyu : RT @SunsetagainD: - Fortune is a river - Zemo as Niccolò Machiavelli in Assassin's Creed appearance inspired by Zemo's favorite book in pri… - jiglead : la nostra amicizia è letteralmente un apprezzare le stesse cose e avere le stesse passioni per osmosi. io verso di… - bigdarktiger : Assassin's Creed, Resident Evil e le saghe infinite -

Ultime Notizie dalla rete : Assassin’s Creed 30 Migliori Assassins Creed Xbox 360 Testato e Qualificato | Calcio Calcio .video