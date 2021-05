Amici 20, le prime parole di Giulia Stabile dopo il trionfo nel talent show! (Di domenica 16 maggio 2021) Si è conclusa ieri sera la ventesima edizione di Amici. Un’edizione che si ha confermato fino all’ultimo il grande successo in termini di gradimento e di audience dello storico talento show di Maria De Filippi. A trionfare al termine della puntata è stata, per la prima volta nella storia del programma, una ballerina. E’ toccato infatti alla talentuosa e versatile Giulia Stabile, molto apprezzata dal pubblico per le sue doti artistiche e anche per quelle caratteriali, alzare l’ambita coppa. Giulia dopo una serie di sfide ha avuto la meglio sull’altro super finalista, nonché suo fidanzato, il cantante Sangiovanni, che invece è tornato a casa con un ricco bottino di premi. La vincitrice, a pochi istanti dalla fine della diretta di Canale 5, ha condiviso a caldo le sue ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 16 maggio 2021) Si è conclusa ieri sera la ventesima edizione di. Un’edizione che si ha confermato fino all’ultimo il grande successo in termini di gradimento e di audience dello storicoo show di Maria De Filippi. A trionfare al termine della puntata è stata, per la prima volta nella storia del programma, una ballerina. E’ toccato infatti allauosa e versatile, molto apprezzata dal pubblico per le sue doti artistiche e anche per quelle caratteriali, alzare l’ambita coppa.una serie di sfide ha avuto la meglio sull’altro super finalista, nonché suo fidanzato, il cantante Sangiovanni, che invece è tornato a casa con un ricco bottino di premi. La vincitrice, a pochi istanti dalla fine della diretta di Canale 5, ha condiviso a caldo le sue ...

