Alexander Lonquich porta il classicismo viennese al Carlo Felice

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 16 maggio 2021) Martedì 18 maggio alle ore 20 si terrà al Teatrodi Genova il secondo concerto del programma del ciclo sinfonico. Sarà, nel ruolo di pianista solista, maestro concertatore e direttore d’orchestra, ad esibirsi insieme all’Orchestra del Teatroin un concerto dedicato al. Il musicista tedesco porterà sul palco i Concerti per pianoforte e orchestra n.14 in mi bemolle maggiore, K. 449 e n.17 in sol maggiore, K. 453 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n.83 in sol minore La Poule (La gallina), Hob:I:83 di Franz Joseph Haydn. Dopo il primo appuntamento del ciclo sinfonico con il direttore d’orchestra Nicola Luisotti, il 18 maggio sarà il turno di...