Akash Kumar | lancia una frecciatina a Tommaso Zorzi | “Ha vinto il GF mica una laurea a Oxford”

(Di domenica 16 maggio 2021)opinionista dell’isola dei Famosi è nuovamente nel mirino di. In una diretta Instagram fatta poco tempo fa, l’ex naufrago ha detto di essersi stancato delle continue frecciatine di. Secondodovrebbe “Volare basso“.si sfoga Il tutto è iniziato dalla scorsa puntata dell’isola dei Famosi:per “Regalare” da mangiare a Francesa Lodo e Beatrice Marchetti doveva superare una prova in studio nel rimanere sospeso per ben due minuti, senza mettere i piedi per terra. Il giorno dopo la puntata,a “Il punto Z” ha punzecchiato ...

Advertising

lancillizza : RT @mariahsbubble: Io quando incontrerò Akash Kumar dal vivo - Anna230260 : RT @mariahsbubble: Io quando incontrerò Akash Kumar dal vivo - mariahsbubble : Io quando incontrerò Akash Kumar dal vivo - infoitcultura : Isola dei famosi, Akash Kumar abbandona per sempre Canale 5 - infoitcultura : Akash Kumar, addio all’Isola dei Famosi: “Non sarò più presente” -

Ultime Notizie dalla rete : Akash Kumar

NON PERDERTI ANCHE >è fuori dallo studio dell'Isola dei Famosi, cos'è successo? Se vuoi essere sempre informato in temp o reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, ...L'ex naufrago dagli occhi di ghiacchio del realty show di Canale 5 ha annunciato che non sarà più presente in studio .non sarà più presente nello studio de L'isola dei Famosi Nonostante la sua esperienza in Honduras sia stata piuttosto fulminea,si è comunque conquistato il primato del ...Akash Kumar non sarà più in studio all’Isola dei Famosi, dove ormai presenziava come ospite fisso da qualche settimana ...Akash Kumar: le sue parole. Akash Kumar sembra essere molto convinto della decisione che ha preso, anche se non ha spiegato quali sono le motivazioni dietro la sua scelta Akash Kumar ha deciso di dire ...