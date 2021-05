Verissimo, Silvia Toffanin furiosa con Lea T: “Affermazioni diffamatorie” (Di sabato 15 maggio 2021) Verissimo La modella trans ha attaccato la trasmissione con accuse particolarmente gravi. La replica della conduttrice Pubblicato su 15 Maggio 2021 Discriminazione e censura, sono queste le accuse di Lea T, modella transgender, nei confronti di Verissimo. La scorsa settimana ha scritto un post su Instagram sostenendo di aver dedicato troppo tempo al salotto del sabato di Canale 5, preferendo continuare il suo percorso senza la trasmissione, sperando con tutto il cuore che la puntata non esca mai poichè il suo pensiero socio-politico sarebbe distante anni luce: “Silenziare certi gruppi è la prima mossa per continuare seduti in quel vostro trono sporco di sangue! Questo CIStema è miserabile come la vostra storia! Verissimo, niente di nuovo” La modella, che calca le passerelle internazionali, ha rotto il silenzio ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021)La modella trans ha attaccato la trasmissione con accuse particolarmente gravi. La replica della conduttrice Pubblicato su 15 Maggio 2021 Discriminazione e censura, sono queste le accuse di Lea T, modella transgender, nei confronti di. La scorsa settimana ha scritto un post su Instagram sostenendo di aver dedicato troppo tempo al salotto del sabato di Canale 5, preferendo continuare il suo percorso senza la trasmissione, sperando con tutto il cuore che la puntata non esca mai poichè il suo pensiero socio-politico sarebbe distante anni luce: “Silenziare certi gruppi è la prima mossa per continuare seduti in quel vostro trono sporco di sangue! Questo CIStema è miserabile come la vostra storia!, niente di nuovo” La modella, che calca le passerelle internazionali, ha rotto il silenzio ...

