Un murale per Noemi, ferita casualmente durante una sparatoria a Napoli: a inaugurarlo proprio la bimba

E' stato inaugurato, in piazza Nazionale, a Napoli, un murale realizzato per la piccola Noemi, la bimba che il 3 maggio 2019 fu ferita casualmente in una sparatoria proprio in quella piazza.

