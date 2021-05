Striscione shock a Roma | Mourinho attaccato dai tifosi

(Di sabato 15 maggio 2021) Vigilia di derby piuttosto turbolenta a. In pieno centro città è stato esposto unoantisemita contro José. Il derby di, iniziato da pochi minuti, ha visto una vigilia infiammata. Il match, decisamente sentito nella Capitale vista l’eterne rivalità tra lae la Lazio, è fermo attualmente sullo 0-0. Poche emozioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... ritorno ottavi di Champions: il tifo locale srotola in orizzontale un'immane, tenebroso ... a Claudio Ranieri e capace di catturare subito l'emotività amnesica dei fan con un esordio -:..."Ieri il Tottenham, oggi la Roma.. domani il Maccabi". E' questa la scrittasu unoposizionato in nottata a Roma, a Corso Francia, e rimosso in breve tempo. Le parole hanno un intento antisemita e fanno riferimento sia alla squadra di Tel Aviv che a quella ...Le parole hanno un intento antisemita e fanno riferimento sia alla squadra di Tel Aviv che a quella londinese considerata espressione della comunità ebraica ..."Yesterday Spurs, today A. S. Roma... Tomorrow Maccabi". Ieri il Tottenham, oggi la Roma domani il Maccabi: è questo il testo dello striscione antisemita apparso nella notte tra ...