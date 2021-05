Stranieri irregolari sul territorio, la task force della polizia di Ancona e le espulsioni che continuano (Di sabato 15 maggio 2021) Ancona - Nell'ambito di pianificati servizi di intensificazione del controllo del territorio, disposti dal Questore di Ancona e incentrati, in particolare, al contrasto ad ogni forma di illegalità sul ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 15 maggio 2021)- Nell'ambito di pianificati servizi di intensificazione del controllo del, disposti dal Questore die incentrati, in particolare, al contrasto ad ogni forma di illegalità sul ...

Advertising

GiusyIannelli4 : @Libero_official Cominciamo a dare il RDC a chi ne ha realmente bisogno e per il tempo necessario a reintrodursi ne… - fede9013 : @annak65649009 @lunamargherita @Mau_Zaccaria @AlekosPrete @daz_elfo @PossibileLGBTI @ZanAlessandro @KelleddaMurgia… - difesapopolo : Le associazioni: 'Senza dimora e stranieri irregolari dimenticati dal piano vaccinale' - PaolaMoscardino : 700mila stranieri irregolari condannati all’invisibilità sociale. Niente vaccino, niente lavoro, niente permesso di… - Brandolf11 : RT @RedattoreSocial: Le associazioni: 'Senza dimora e stranieri irregolari dimenticati dal piano vaccinale'. Per chi non ha codice fiscale… -