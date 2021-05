Roma-Lazio, Inzaghi: “Giallorossi chirurgici, ci è mancata una cosa. Futuro? Ne parleremo” (Di domenica 16 maggio 2021) Le dichiarazioni del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, dopo il ko contro la Roma.A margine del ko dell'"Olimpico", nel derby contro la Roma, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, intervistato ai microfoni di Sky Sport, analizza la sconfitta per 2-0 contro la compagine giallorossa del tecnico Paulo Fonseca. Di seguito le parole colme di amarezza, dell'allenatore biancoceleste Simone Inzaghi, costretto a dire addio alla qualificazione alla prossima Champions League.L'ANALISI - "Nel primo tempo la squadra ha fatto bene, abbiamo avuto due occasioni clamorose e abbiamo avuto un gol annullato con Muriqi che aveva un braccio in fuorigioco. Purtroppo non abbiamo reagito nel secondo tempo. Gli auspici per arrivare a questo derby non sono stati dei migliori, abbiamo perso ... Leggi su mediagol (Di domenica 16 maggio 2021) Le dichiarazioni del tecnico della, Simone, dopo il ko contro la.A margine del ko dell'"Olimpico", nel derby contro la, il tecnico della, Simone, intervistato ai microfoni di Sky Sport, analizza la sconfitta per 2-0 contro la compagine giallorossa del tecnico Paulo Fonseca. Di seguito le parole colme di amarezza, dell'allenatore biancoceleste Simone, costretto a dire addio alla qualificazione alla prossima Champions League.L'ANALISI - "Nel primo tempo la squadra ha fatto bene, abbiamo avuto due occasioni clamorose e abbiamo avuto un gol annullato con Muriqi che aveva un braccio in fuorigioco. Purtroppo non abbiamo reagito nel secondo tempo. Gli auspici per arrivare a questo derby non sono stati dei migliori, abbiamo perso ...

